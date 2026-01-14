SegnaliSezioni
Wira Farma Wijaya

Wyira

Wira Farma Wijaya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -17%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
43 (38.73%)
Loss Trade:
68 (61.26%)
Best Trade:
23.26 USD
Worst Trade:
-25.00 USD
Profitto lordo:
580.74 USD (26 919 pips)
Perdita lorda:
-597.69 USD (26 420 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (58.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
43.90%
Massimo carico di deposito:
30.17%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
52 (46.85%)
Short Trade:
59 (53.15%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.15 USD
Profitto medio:
13.51 USD
Perdita media:
-8.79 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-102.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.40 USD (9)
Crescita mensile:
-16.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.45 USD
Massimale:
164.97 USD (70.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.05% (164.97 USD)
Per equità:
12.92% (14.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 107
GBPUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -30
GBPUSD_MRG 3
GBPJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 6
AUDUSD_MRG -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -478
GBPUSD_MRG 99
GBPJPY_MRG 626
CHFJPY_MRG 335
AUDUSD_MRG -83
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.26 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +58.17 USD
Massima perdita consecutiva: -102.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hi
Non ci sono recensioni
2026.01.16 07:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 02:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 02:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 16:45
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
