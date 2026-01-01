SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

TriumphCFD
Crescita
1 360%
Abbonati
16
Settimane
35
Trade
495
Vincita
74%
Fattore di profitto
3.49
DD massimo
11%
NoPain MT5
Crescita
1 669%
Abbonati
74
Settimane
220
Trade
5556
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.68
DD massimo
21%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 835%
Abbonati
3
Settimane
163
Trade
655
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.18
DD massimo
38%
Golden Nuggets
Crescita
1 077%
Abbonati
119
Settimane
35
Trade
759
Vincita
79%
Fattore di profitto
3.87
DD massimo
21%
OnlyUJ
Crescita
307%
Abbonati
21
Settimane
78
Trade
466
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.42
DD massimo
17%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
569%
Abbonati
18
Settimane
135
Trade
1265
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.64
DD massimo
26%
Deux ex machina
Crescita
5 291%
Abbonati
2
Settimane
244
Trade
1498
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%
BreakThrustPro V2
Crescita
217%
Abbonati
18
Settimane
65
Trade
583
Vincita
57%
Fattore di profitto
1.43
DD massimo
22%
MagicGW audcad L
Crescita
1 828%
Abbonati
142
Settimane
57
Trade
1684
Vincita
79%
Fattore di profitto
5.98
DD massimo
33%
Daily Gold Sniper
Crescita
738%
Abbonati
29
Settimane
50
Trade
155
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.16
DD massimo
34%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2452 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.