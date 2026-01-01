Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 1 360%
- Abbonati
- 16
- Settimane
- 35
- Trade
- 495
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 3.49
- DD massimo
- 11%
- Crescita
- 1 669%
- Abbonati
- 74
- Settimane
- 220
- Trade
- 5556
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 835%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 163
- Trade
- 655
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.18
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 1 077%
- Abbonati
- 119
- Settimane
- 35
- Trade
- 759
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.87
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 307%
- Abbonati
- 21
- Settimane
- 78
- Trade
- 466
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.42
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 569%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 135
- Trade
- 1265
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.64
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 5 291%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 244
- Trade
- 1498
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 217%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 65
- Trade
- 583
- Vincita
- 57%
- Fattore di profitto
- 1.43
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 1 828%
- Abbonati
- 142
- Settimane
- 57
- Trade
- 1684
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.98
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 738%
- Abbonati
- 29
- Settimane
- 50
- Trade
- 155
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.16
- DD massimo
- 34%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.