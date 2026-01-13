- Crescita
Trade:
67
Profit Trade:
56 (83.58%)
Loss Trade:
11 (16.42%)
Best Trade:
26.86 USD
Worst Trade:
-11.70 USD
Profitto lordo:
161.92 USD (146 243 pips)
Perdita lorda:
-48.75 USD (47 469 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (1.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.96 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.85
Long Trade:
28 (41.79%)
Short Trade:
39 (58.21%)
Fattore di profitto:
3.32
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.91 USD (3)
Crescita mensile:
46.74%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.89 USD
Massimale:
29.39 USD (2.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|42
|XAUUSD
|25
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|15
|XAUUSD
|98
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|598
|XAUUSD
|98K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.86 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1.10 USD
Massima perdita consecutiva: -14.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.59 × 22
The strategy trades only Gold, allowing deep market understanding, precise execution, and consistent behavioral modeling of price action.
