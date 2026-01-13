- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-3.25 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.31 USD (5 312 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-4.65
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
53.37%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.31 USD (2)
Crescita mensile:
-3.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.31 USD
Massimale:
5.31 USD (3.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.02% (5.31 USD)
Per equità:
0.12% (0.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
MONTHLY TARGET 3-5%
SOME SWING TRADES
SOME SWING TRADES
