Junaid Rasheed

JUNAID FM trades

Junaid Rasheed
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 -3%
Exness-Real38
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-3.25 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.31 USD (5 312 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-4.65
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
53.37%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.66 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.31 USD (2)
Crescita mensile:
-3.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.31 USD
Massimale:
5.31 USD (3.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.02% (5.31 USD)
Per equità:
0.12% (0.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real38" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

MONTHLY TARGET 3-5% 

SOME SWING TRADES
2026.01.13 13:28
Share of trading days is too low
2026.01.13 11:28
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 11:28
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 11:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 11:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 11:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
