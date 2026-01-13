- Crescita
Trade:
32
Profit Trade:
25 (78.12%)
Loss Trade:
7 (21.88%)
Best Trade:
1 452.00 JPY
Worst Trade:
-914.00 JPY
Profitto lordo:
6 621.00 JPY (3 330 pips)
Perdita lorda:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 543.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
2 571.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
75.29%
Massimo carico di deposito:
50.12%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
15 (46.88%)
Short Trade:
17 (53.13%)
Fattore di profitto:
3.40
Profitto previsto:
146.06 JPY
Profitto medio:
264.84 JPY
Perdita media:
-278.14 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-1 807.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 807.00 JPY (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
1 807.00 JPY (7.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (1 807.00 JPY)
Per equità:
21.86% (4 880.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
Non ci sono recensioni
