Hironori Noguchi

Slife Gold

Hironori Noguchi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 23%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
25 (78.12%)
Loss Trade:
7 (21.88%)
Best Trade:
1 452.00 JPY
Worst Trade:
-914.00 JPY
Profitto lordo:
6 621.00 JPY (3 330 pips)
Perdita lorda:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 543.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
2 571.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
75.29%
Massimo carico di deposito:
50.12%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
2.59
Long Trade:
15 (46.88%)
Short Trade:
17 (53.13%)
Fattore di profitto:
3.40
Profitto previsto:
146.06 JPY
Profitto medio:
264.84 JPY
Perdita media:
-278.14 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-1 807.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 807.00 JPY (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
1 807.00 JPY (7.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (1 807.00 JPY)
Per equità:
21.86% (4 880.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 41
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 452.00 JPY
Worst Trade: -914 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 543.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -1 807.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

S-LIFE GOLD EA

本作は私が今までに研究し作成したEAです。

順張り型ナンピン方式です。

爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。

但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。

これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。


標準機能

・曜日毎に稼働時間を設定可能

  標準では以下の様に稼働します。

  月 09:00~27:59

  火/水/木 08:00~27:59

  金 08:00~16:59

・トレーリング機能

・ナンピン幅が自動で変化

・ロット倍率が自動で変化

・ゴトー日対応

他ではない独自のシステム

・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装

・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装


今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。


2026.01.13 10:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
