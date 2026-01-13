- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.90 USD
Worst Trade:
-0.82 USD
Profitto lordo:
0.90 USD (141 pips)
Perdita lorda:
-0.82 USD (128 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.03%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.90 USD
Perdita media:
-0.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.82 USD (1)
Crescita mensile:
0.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.82 USD
Massimale:
0.82 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.31% (4.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.90 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
1
0%
2
50%
100%
1.09
0.04
USD
USD
9%
1:500