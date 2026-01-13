SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KarthiPersonalAUDJPY
Sivakumar Subbaiya

KarthiPersonalAUDJPY

Sivakumar Subbaiya
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2026 0%
OctaFX-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
2.99 USD
Worst Trade:
-2.93 USD
Profitto lordo:
2.99 USD (156 pips)
Perdita lorda:
-2.93 USD (153 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.99 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.23%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.93 USD (1)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.93 USD
Massimale:
2.93 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
15.00% (13.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.99 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.99 USD
Massima perdita consecutiva: -2.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OctaFX-Real
1.60 × 10
FBS-Real
4.00 × 2
Swissquote-Server
5.00 × 8
RoboForex-MetaTrader 5
7.00 × 1
XM.COM-MT5
8.18 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.13 10:29
Share of trading days is too low
2026.01.13 09:15
No swaps are charged on the signal account
2026.01.13 09:15
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 09:15
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.13 09:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 09:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KarthiPersonalAUDJPY
99USD al mese
0%
0
0
USD
90
USD
1
0%
2
50%
100%
1.02
0.03
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.