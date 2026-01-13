- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
2.99 USD
Worst Trade:
-2.93 USD
Profitto lordo:
2.99 USD (156 pips)
Perdita lorda:
-2.93 USD (153 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.99 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.23%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.93 USD (1)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.93 USD
Massimale:
2.93 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
15.00% (13.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.99 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.99 USD
Massima perdita consecutiva: -2.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|1.60 × 10
|
FBS-Real
|4.00 × 2
|
Swissquote-Server
|5.00 × 8
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|8.18 × 11
