- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
35 (76.08%)
Loss Trade:
11 (23.91%)
Best Trade:
12.47 CHF
Worst Trade:
-2.45 CHF
Profitto lordo:
66.99 CHF (13 746 pips)
Perdita lorda:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (36.52 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
36.52 CHF (18)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
15.45%
Massimo carico di deposito:
113.66%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
19 (41.30%)
Short Trade:
27 (58.70%)
Fattore di profitto:
4.97
Profitto previsto:
1.16 CHF
Profitto medio:
1.91 CHF
Perdita media:
-1.22 CHF
Massime perdite consecutive:
7 (-8.76 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-8.76 CHF (7)
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 CHF
Massimale:
9.30 CHF (7.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.21% (8.85 CHF)
Per equità:
12.75% (15.99 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|35
|GER40
|8
|US30
|2
|US100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|54
|GER40
|1
|US30
|1
|US100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|4.2K
|GER40
|-200
|US30
|5.7K
|US100
|140
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.47 CHF
Worst Trade: -2 CHF
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.52 CHF
Massima perdita consecutiva: -8.76 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
54%
0
0
USD
USD
154
CHF
CHF
1
60%
46
76%
15%
4.97
1.16
CHF
CHF
13%
1:500