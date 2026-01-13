SegnaliSezioni
Thomas Gerd Kuenzel

FPMMCT

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 54%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
35 (76.08%)
Loss Trade:
11 (23.91%)
Best Trade:
12.47 CHF
Worst Trade:
-2.45 CHF
Profitto lordo:
66.99 CHF (13 746 pips)
Perdita lorda:
-13.47 CHF (3 912 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (36.52 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
36.52 CHF (18)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
15.45%
Massimo carico di deposito:
113.66%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
19 (41.30%)
Short Trade:
27 (58.70%)
Fattore di profitto:
4.97
Profitto previsto:
1.16 CHF
Profitto medio:
1.91 CHF
Perdita media:
-1.22 CHF
Massime perdite consecutive:
7 (-8.76 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-8.76 CHF (7)
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 CHF
Massimale:
9.30 CHF (7.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.21% (8.85 CHF)
Per equità:
12.75% (15.99 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 35
GER40 8
US30 2
US100 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 54
GER40 1
US30 1
US100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 4.2K
GER40 -200
US30 5.7K
US100 140
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.47 CHF
Worst Trade: -2 CHF
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.52 CHF
Massima perdita consecutiva: -8.76 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Microtrading Gold and Indices
Non ci sono recensioni
2026.01.13 10:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 10:15
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.01.13 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.