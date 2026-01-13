- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
25 (80.64%)
Loss Trade:
6 (19.35%)
Best Trade:
72.49 USD
Worst Trade:
-45.00 USD
Profitto lordo:
486.93 USD (110 366 pips)
Perdita lorda:
-105.18 USD (29 192 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (333.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
333.51 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
96.29%
Massimo carico di deposito:
14.93%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
5.88
Long Trade:
11 (35.48%)
Short Trade:
20 (64.52%)
Fattore di profitto:
4.63
Profitto previsto:
12.31 USD
Profitto medio:
19.48 USD
Perdita media:
-17.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.17 USD (2)
Crescita mensile:
112.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.66 USD
Massimale:
64.93 USD (15.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.86% (63.83 USD)
Per equità:
14.77% (106.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|383
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.49 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +333.51 USD
Massima perdita consecutiva: -1.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Consistency is the key to success.
Non ci sono recensioni
