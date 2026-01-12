SegnaliSezioni
Yulian Rusnadi

RN COPILOT

Yulian Rusnadi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -87%
Exness-Real16
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
297 (70.71%)
Loss Trade:
123 (29.29%)
Best Trade:
119.79 USD
Worst Trade:
-99.16 USD
Profitto lordo:
1 696.41 USD (483 481 pips)
Perdita lorda:
-1 450.55 USD (433 106 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (158.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.76 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
14.02%
Massimo carico di deposito:
179.58%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
423
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
238 (56.67%)
Short Trade:
182 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-11.79 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-110.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.69 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.86 USD
Massimale:
200.72 USD (32.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.48% (200.72 USD)
Per equità:
56.40% (98.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 420
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 246
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 50K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.79 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +158.34 USD
Massima perdita consecutiva: -110.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Non ci sono recensioni
2026.01.13 00:09
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 22:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 22:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 22:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 22:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 22:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.