- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
297 (70.71%)
Loss Trade:
123 (29.29%)
Best Trade:
119.79 USD
Worst Trade:
-99.16 USD
Profitto lordo:
1 696.41 USD (483 481 pips)
Perdita lorda:
-1 450.55 USD (433 106 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (158.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.76 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
14.02%
Massimo carico di deposito:
179.58%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
423
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
238 (56.67%)
Short Trade:
182 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-11.79 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-110.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.69 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.86 USD
Massimale:
200.72 USD (32.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.48% (200.72 USD)
Per equità:
56.40% (98.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|420
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|246
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|50K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.79 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +158.34 USD
Massima perdita consecutiva: -110.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-87%
0
0
USD
USD
733
USD
USD
1
100%
420
70%
14%
1.16
0.59
USD
USD
94%
1:400