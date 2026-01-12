SegnaliSezioni
Cristian Fernandez Montanuy

Save

Cristian Fernandez Montanuy
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
16.44 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
58.77 EUR (867 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
9 (58.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
58.77 EUR (9)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
6.53 EUR
Profitto medio:
6.53 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD+ 3
EURGBP+ 1
AUDNZD+ 1
AUDCAD+ 1
GBPCAD+ 1
GBPJPY+ 1
CADJPY+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD+ 19
EURGBP+ 0
AUDNZD+ 5
AUDCAD+ 9
GBPCAD+ 8
GBPJPY+ 7
CADJPY+ 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD+ 202
EURGBP+ 24
AUDNZD+ 107
AUDCAD+ 132
GBPCAD+ 82
GBPJPY+ 159
CADJPY+ 161
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.44 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +58.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Carefully selected entries, in favor of the main trend, on pullbacks, with careful price averaging and careful risk management
2026.01.12 20:05
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
