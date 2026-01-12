- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.14 USD (24 pips)
Perdita lorda:
-0.03 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
35.32%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.67
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.02 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.44% (0.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.52 × 52
|
OANDA-Live-1
|4.79 × 14
|
BabilFinancial-LIVE
|5.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.49 × 128
|
Exness-MT5Real5
|9.16 × 96
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|12.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|17.00 × 1
|
Weltrade-Real
|24.90 × 10
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
0
0%
1
100%
35%
4.66
0.14
USD
USD
0%
1:500