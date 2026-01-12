SegnaliSezioni
Eduard Dzhanaev

Pobeda

Eduard Dzhanaev
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.14 USD (24 pips)
Perdita lorda:
-0.03 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
35.32%
Massimo carico di deposito:
2.69%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.67
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.02 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.44% (0.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 12
RoboForex-ECN
0.52 × 52
OANDA-Live-1
4.79 × 14
BabilFinancial-LIVE
5.00 × 1
StriforLLC-Live
6.00 × 1
FXCC1-Trade
8.00 × 1
RoboForex-Pro
8.49 × 128
Exness-MT5Real5
9.16 × 96
FBS-Real
9.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
12.00 × 1
VantageInternational-Live 10
17.00 × 1
Weltrade-Real
24.90 × 10
Non ci sono recensioni
2026.01.12 15:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.12 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
