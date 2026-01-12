- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
17 (65.38%)
Loss Trade:
9 (34.62%)
Best Trade:
60.99 USD
Worst Trade:
-77.89 USD
Profitto lordo:
115.45 USD (38 080 pips)
Perdita lorda:
-209.34 USD (52 379 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
88.66%
Massimo carico di deposito:
100.69%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
24 (92.31%)
Short Trade:
2 (7.69%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-3.61 USD
Profitto medio:
6.79 USD
Perdita media:
-23.26 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-70.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.89 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.89 USD
Massimale:
112.70 USD (51.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.14% (112.70 USD)
Per equità:
10.97% (24.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-94
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.99 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.43 USD
Massima perdita consecutiva: -70.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ONE PATTERN FOR LIVING
Non ci sono recensioni