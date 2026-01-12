SegnaliSezioni
Ruslan Metelitsa

Moroman

Ruslan Metelitsa
0 recensioni
65 settimane
0 / 0 USD
0%
Alpari-ECN1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
7 (33.33%)
Loss Trade:
14 (66.67%)
Best Trade:
391.81 USD
Worst Trade:
-472.13 USD
Profitto lordo:
558.39 USD (902 pips)
Perdita lorda:
-1 101.45 USD (894 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (504.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
504.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
55 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
17 (80.95%)
Short Trade:
4 (19.05%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-25.86 USD
Profitto medio:
79.77 USD
Perdita media:
-78.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-355.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-688.53 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
688.53 USD
Massimale:
688.53 USD (179.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 11
profit 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -4
profit -539
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8
profit 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +391.81 USD
Worst Trade: -472 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +504.31 USD
Massima perdita consecutiva: -355.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.12 11:56
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.44% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.33% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 55 days
