- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
7 (33.33%)
Loss Trade:
14 (66.67%)
Best Trade:
391.81 USD
Worst Trade:
-472.13 USD
Profitto lordo:
558.39 USD (902 pips)
Perdita lorda:
-1 101.45 USD (894 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (504.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
504.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
55 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
17 (80.95%)
Short Trade:
4 (19.05%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-25.86 USD
Profitto medio:
79.77 USD
Perdita media:
-78.68 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-355.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-688.53 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
688.53 USD
Massimale:
688.53 USD (179.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|11
|profit
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-4
|profit
|-539
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8
|profit
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +391.81 USD
Worst Trade: -472 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +504.31 USD
Massima perdita consecutiva: -355.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-ECN1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 174
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 19
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
ForexChief-Classic
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
EGlobal-Classic2
|0.00 × 1
|
GlencoePartners-Real1
|0.00 × 1
|
LancelotEquity-Live
|0.00 × 1
|
FSMSmart-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 188
|
SohoMarkets-Live
|0.00 × 300
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 34
478 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni