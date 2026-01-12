SegnaliSezioni
Dwi Tjahjono

GOLDANGEL 200

Dwi Tjahjono
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
113 (78.47%)
Loss Trade:
31 (21.53%)
Best Trade:
26.52 USD
Worst Trade:
-59.29 USD
Profitto lordo:
233.09 USD (23 705 pips)
Perdita lorda:
-274.35 USD (26 701 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (33.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.41 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
30.37%
Massimo carico di deposito:
45.81%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
51 (35.42%)
Short Trade:
93 (64.58%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-8.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.29 USD (1)
Crescita mensile:
-74.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.85 USD
Massimale:
83.16 USD (101.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.12% (83.16 USD)
Per equità:
3.12% (6.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.52 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.36 USD
Massima perdita consecutiva: -39.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 più
Non ci sono recensioni
2026.01.12 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 07:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 3.85% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.56% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
