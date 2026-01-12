- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
113 (78.47%)
Loss Trade:
31 (21.53%)
Best Trade:
26.52 USD
Worst Trade:
-59.29 USD
Profitto lordo:
233.09 USD (23 705 pips)
Perdita lorda:
-274.35 USD (26 701 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (33.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.41 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
30.37%
Massimo carico di deposito:
45.81%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
51 (35.42%)
Short Trade:
93 (64.58%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-8.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.29 USD (1)
Crescita mensile:
-74.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.85 USD
Massimale:
83.16 USD (101.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.12% (83.16 USD)
Per equità:
3.12% (6.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-41
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.52 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.36 USD
Massima perdita consecutiva: -39.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
