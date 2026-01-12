SegnaliSezioni
Ahmad Junair

RISE FALL

Ahmad Junair
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 10%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
8.07 USD
Worst Trade:
-1.97 USD
Profitto lordo:
8.07 USD (268 pips)
Perdita lorda:
-1.97 USD (196 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (8.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.07 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
259.76%
Ultimo trade:
28 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.10
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
3.05 USD
Profitto medio:
8.07 USD
Perdita media:
-1.97 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.97 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.97 USD (2.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.89% (1.97 USD)
Per equità:
76.52% (45.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 72
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.07 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.07 USD
Massima perdita consecutiva: -1.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Rise Fall Gold
Non ci sono recensioni
2026.01.12 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 04:19
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 04:19
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RISE FALL
30USD al mese
10%
0
0
USD
66
USD
1
50%
2
50%
100%
4.09
3.05
USD
77%
1:500
Copia

