SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / P THAI CAPITAL
Nguyen Hong Thai Pham

P THAI CAPITAL

Nguyen Hong Thai Pham
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
17 (80.95%)
Loss Trade:
4 (19.05%)
Best Trade:
32.12 USD
Worst Trade:
-8.35 USD
Profitto lordo:
118.21 USD (103 309 pips)
Perdita lorda:
-25.35 USD (25 354 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (117.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.67 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
5 (23.81%)
Short Trade:
16 (76.19%)
Fattore di profitto:
4.66
Profitto previsto:
4.42 USD
Profitto medio:
6.95 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.00 USD (3)
Crescita mensile:
93.07%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.81 USD
Massimale:
17.00 USD (8.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
EURUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 91
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 201
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.12 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +117.67 USD
Massima perdita consecutiva: -17.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
87.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
iron discipline!


Non ci sono recensioni
2026.01.11 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati