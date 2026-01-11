- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
17 (80.95%)
Loss Trade:
4 (19.05%)
Best Trade:
32.12 USD
Worst Trade:
-8.35 USD
Profitto lordo:
118.21 USD (103 309 pips)
Perdita lorda:
-25.35 USD (25 354 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (117.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.67 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
5 (23.81%)
Short Trade:
16 (76.19%)
Fattore di profitto:
4.66
Profitto previsto:
4.42 USD
Profitto medio:
6.95 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.00 USD (3)
Crescita mensile:
93.07%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.81 USD
Massimale:
17.00 USD (8.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|91
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|201
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.12 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +117.67 USD
Massima perdita consecutiva: -17.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
iron discipline!
Non ci sono recensioni