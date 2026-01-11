- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
11 (42.30%)
Loss Trade:
15 (57.69%)
Best Trade:
1.51 EUR
Worst Trade:
-2.58 EUR
Profitto lordo:
9.47 EUR (85 550 pips)
Perdita lorda:
-13.98 EUR (125 750 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4.71 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
120.25%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
15 (57.69%)
Short Trade:
11 (42.31%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-0.17 EUR
Profitto medio:
0.86 EUR
Perdita media:
-0.93 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-4.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.30 EUR (4)
Crescita mensile:
-45.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.51 EUR
Massimale:
7.30 EUR (57.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.08% (7.30 EUR)
Per equità:
45.72% (5.45 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.51 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.24 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 62
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Exness-MT5Real33
|0.41 × 49
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
-45%
0
0
USD
USD
5
EUR
EUR
1
0%
26
42%
100%
0.67
-0.17
EUR
EUR
57%
1:500