- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.23 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.16 USD (915 pips)
Perdita lorda:
-0.75 USD
Vincite massime consecutive:
5 (9.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.16 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
56.07
Long Trade:
4 (80.00%)
Short Trade:
1 (20.00%)
Fattore di profitto:
12.21
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
20.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
0.15 USD (1.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETCUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETCUSD
|1
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETCUSD
|142
|XAUUSD
|773
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +9.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DanaGlobal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Paid signal: some information is available for Subscribers only.
Non ci sono recensioni
Wellcome Setelan Cuan Signal Trader Copy