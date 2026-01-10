- Crescita
Trade:
103
Profit Trade:
83 (80.58%)
Loss Trade:
20 (19.42%)
Best Trade:
27.89 USD
Worst Trade:
-24.95 USD
Profitto lordo:
353.21 USD (445 411 pips)
Perdita lorda:
-149.96 USD (97 152 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (67.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.78 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
83 (80.58%)
Short Trade:
20 (19.42%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
4.26 USD
Perdita media:
-7.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-65.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.06 USD (4)
Crescita mensile:
992.92%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.22 USD
Massimale:
77.05 USD (62.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|97
|BTCUSDm
|5
|GBPUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|185
|BTCUSDm
|19
|GBPUSDm
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|161K
|BTCUSDm
|188K
|GBPUSDm
|-24
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.89 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +67.56 USD
Massima perdita consecutiva: -65.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
