Trade:
72
Profit Trade:
23 (31.94%)
Loss Trade:
49 (68.06%)
Best Trade:
8.90 USD
Worst Trade:
-19.61 USD
Profitto lordo:
122.77 USD (118 997 pips)
Perdita lorda:
-322.06 USD (262 443 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (68.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.42 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
115 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
26 (36.11%)
Short Trade:
46 (63.89%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-2.77 USD
Profitto medio:
5.34 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-173.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.97 USD (27)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.29 USD
Massimale:
200.97 USD (159.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|T100.ifx_m
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|T100.ifx_m
|-199
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|T100.ifx_m
|-143K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.90 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +68.42 USD
Massima perdita consecutiva: -173.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IFXBrokers-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
