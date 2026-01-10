SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Test3
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
122
Profit Trade:
48 (39.34%)
Loss Trade:
74 (60.66%)
Best Trade:
4.67 USD
Worst Trade:
-1.74 USD
Profitto lordo:
83.31 USD (592 125 pips)
Perdita lorda:
-8.52 USD (31 577 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (62.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.67 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
17.52
Long Trade:
70 (57.38%)
Short Trade:
52 (42.62%)
Fattore di profitto:
9.78
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-0.12 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-0.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.27 USD (3)
Crescita mensile:
74.79%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.27 USD (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.67 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.67 USD
Massima perdita consecutiva: -0.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati