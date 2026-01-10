- Crescita
Trade:
122
Profit Trade:
48 (39.34%)
Loss Trade:
74 (60.66%)
Best Trade:
4.67 USD
Worst Trade:
-1.74 USD
Profitto lordo:
83.31 USD (592 125 pips)
Perdita lorda:
-8.52 USD (31 577 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (62.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.67 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
122
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
17.52
Long Trade:
70 (57.38%)
Short Trade:
52 (42.62%)
Fattore di profitto:
9.78
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-0.12 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-0.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.27 USD (3)
Crescita mensile:
74.79%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.27 USD (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +4.67 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +62.67 USD
Massima perdita consecutiva: -0.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real2
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|8.67 × 18
