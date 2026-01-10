- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
12.10 USD
Worst Trade:
-9.84 USD
Profitto lordo:
44.98 USD (42 377 pips)
Perdita lorda:
-22.46 USD (9 006 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (23.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.64 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
21 (100.00%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
2.81 USD
Perdita media:
-4.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.06 USD (2)
Crescita mensile:
5.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.57 USD
Massimale:
10.06 USD (1.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.92% (10.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-6
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-781
|GBPUSDm
|102
|BTCUSDm
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.10 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.64 USD
Massima perdita consecutiva: -10.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
Non ci sono recensioni