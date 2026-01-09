- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.98 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
34.24 USD (2 125 pips)
Perdita lorda:
-0.68 USD
Vincite massime consecutive:
16 (34.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.24 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
167.80
Long Trade:
1 (6.25%)
Short Trade:
15 (93.75%)
Fattore di profitto:
50.35
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
109.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
0.20 USD (0.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +8.98 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +34.24 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Aixauea-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
