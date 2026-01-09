- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
26.47 CHF
Worst Trade:
-1.24 CHF
Profitto lordo:
33.80 CHF (427 pips)
Perdita lorda:
-3.43 CHF (2 768 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (33.80 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
33.80 CHF (4)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
18.56%
Massimo carico di deposito:
12.89%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
10.85
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
9.85
Profitto previsto:
5.06 CHF
Profitto medio:
8.45 CHF
Perdita media:
-1.72 CHF
Massime perdite consecutive:
2 (-2.20 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-2.20 CHF (2)
Crescita mensile:
15.17%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.80 CHF
Massimale:
2.80 CHF (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.10% (2.20 CHF)
Per equità:
0.29% (0.80 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|3
|XAUUSD.r
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|-1
|XAUUSD.r
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|-2.6K
|XAUUSD.r
|237
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.47 CHF
Worst Trade: -1 CHF
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.80 CHF
Massima perdita consecutiva: -2.20 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Micro Trading Indices and Gold
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
278
CHF
CHF
1
14%
6
66%
19%
9.85
5.06
CHF
CHF
1%
1:100