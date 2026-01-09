SegnaliSezioni
Thomas Gerd Kuenzel

FPMGOIN

Thomas Gerd Kuenzel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 15%
FPMarketsLLC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
26.47 CHF
Worst Trade:
-1.24 CHF
Profitto lordo:
33.80 CHF (427 pips)
Perdita lorda:
-3.43 CHF (2 768 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (33.80 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
33.80 CHF (4)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
18.56%
Massimo carico di deposito:
12.89%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
10.85
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
9.85
Profitto previsto:
5.06 CHF
Profitto medio:
8.45 CHF
Perdita media:
-1.72 CHF
Massime perdite consecutive:
2 (-2.20 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-2.20 CHF (2)
Crescita mensile:
15.17%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.80 CHF
Massimale:
2.80 CHF (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.10% (2.20 CHF)
Per equità:
0.29% (0.80 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 3
XAUUSD.r 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 -1
XAUUSD.r 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 -2.6K
XAUUSD.r 237
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.47 CHF
Worst Trade: -1 CHF
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.80 CHF
Massima perdita consecutiva: -2.20 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Micro Trading Indices and Gold
Non ci sono recensioni
2026.01.09 11:35
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 11:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
