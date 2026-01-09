- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
16.37 USD
Worst Trade:
-3.81 USD
Profitto lordo:
40.13 USD (14 195 pips)
Perdita lorda:
-6.28 USD (3 099 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (19.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
8.88
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
6.39
Profitto previsto:
2.82 USD
Profitto medio:
4.46 USD
Perdita media:
-2.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.81 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.17 USD
Massimale:
3.81 USD (3.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.37 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|45.00 × 1
