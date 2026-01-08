SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Test
Mateusz Kowalski

Test

Mateusz Kowalski
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -0%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-0.10 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-0.13 EUR (1 424 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-1.86
Attività di trading:
15.78%
Massimo carico di deposito:
13.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.07 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-0.07 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-0.13 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.13 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
0.13 EUR (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (0.13 EUR)
Per equità:
0.09% (0.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.13 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For testing , do not copy
Non ci sono recensioni
2026.01.08 22:27
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 22:27
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Test
30USD al mese
-0%
0
0
USD
101
EUR
1
0%
2
0%
16%
0.00
-0.07
EUR
0%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.