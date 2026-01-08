- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-0.10 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-0.13 EUR (1 424 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-1.86
Attività di trading:
15.78%
Massimo carico di deposito:
13.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.07 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-0.07 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-0.13 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.13 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
0.13 EUR (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (0.13 EUR)
Per equità:
0.09% (0.09 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.13 EUR
For testing , do not copy
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
101
EUR
EUR
1
0%
2
0%
16%
0.00
-0.07
EUR
EUR
0%
1:30