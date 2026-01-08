SegnaliSezioni
Mohammed Madani

MADANI FOREX TRADER

Mohammed Madani
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 97%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
5.79 USD
Worst Trade:
-0.55 USD
Profitto lordo:
6.43 USD (6 991 pips)
Perdita lorda:
-1.56 USD (10 047 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.79 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.19%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
3.87
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
4.12
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.61 USD
Perdita media:
-0.31 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.90 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.26 USD
Massimale:
1.26 USD (25.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.20% (1.26 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 6
USOILm 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 0
USOILm 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -3.6K
USOILm 525
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.79 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

welcome
Non ci sono recensioni
2026.01.08 19:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 19:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 17:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 17:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
