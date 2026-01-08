- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
14 (66.66%)
Loss Trade:
7 (33.33%)
Best Trade:
111 650.00 USD
Worst Trade:
-65 148.60 USD
Profitto lordo:
441 929.58 USD (60 043 pips)
Perdita lorda:
-157 577.46 USD (31 947 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (265 575.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265 575.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.91%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
12 (57.14%)
Short Trade:
9 (42.86%)
Fattore di profitto:
2.80
Profitto previsto:
13 540.58 USD
Profitto medio:
31 566.40 USD
Perdita media:
-22 511.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-51 748.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65 148.60 USD (1)
Crescita mensile:
51.65%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 841.60 USD
Massimale:
65 148.60 USD (19.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.57% (17 881.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-P
|284K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-P
|28K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111 650.00 USD
Worst Trade: -65 149 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +265 575.00 USD
Massima perdita consecutiva: -51 748.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Money Management come first then use both Indicator and Price Action for Enter/Exit, not too overtrade, use some home brew EA, win rate above 60%
