- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
19 (79.16%)
Loss Trade:
5 (20.83%)
Best Trade:
9.88 USD
Worst Trade:
-31.98 USD
Profitto lordo:
65.04 USD (448 380 pips)
Perdita lorda:
-63.22 USD (2 408 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (19.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
74.86%
Massimo carico di deposito:
87.96%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
14 (58.33%)
Short Trade:
10 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
3.42 USD
Perdita media:
-12.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-22.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.98 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.93 USD
Massimale:
38.47 USD (29.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.23% (38.47 USD)
Per equità:
14.60% (19.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.88 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.17 USD
Massima perdita consecutiva: -22.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
