Bo Wen Che

LiuGuanYi

Bo Wen Che
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -2%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
23.80 USD
Worst Trade:
-57.80 USD
Profitto lordo:
43.40 USD (434 pips)
Perdita lorda:
-58.70 USD (578 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (23.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
24.57%
Massimo carico di deposito:
9.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-5.10 USD
Profitto medio:
21.70 USD
Perdita media:
-58.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-57.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.80 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.90 USD
Massimale:
58.40 USD (5.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.68% (58.10 USD)
Per equità:
4.39% (44.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.n 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.n -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.n -144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.80 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.80 USD
Massima perdita consecutiva: -57.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一


Non ci sono recensioni
2026.01.08 15:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 15:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
