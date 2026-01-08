- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
115.65 USD
Worst Trade:
-28.68 USD
Profitto lordo:
190.57 USD (5 812 pips)
Perdita lorda:
-33.70 USD (8 600 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (190.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
190.57 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
24.26%
Massimo carico di deposito:
128.15%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
4.65
Long Trade:
1 (20.00%)
Short Trade:
4 (80.00%)
Fattore di profitto:
5.65
Profitto previsto:
31.37 USD
Profitto medio:
63.52 USD
Perdita media:
-16.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.70 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.70 USD (8.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.40% (33.70 USD)
Per equità:
26.10% (54.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +115.65 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +190.57 USD
Massima perdita consecutiva: -33.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
