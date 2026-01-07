- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
6 (31.57%)
Loss Trade:
13 (68.42%)
Best Trade:
77.88 ZAR
Worst Trade:
-43.31 ZAR
Profitto lordo:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Perdita lorda:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (96.80 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
96.80 ZAR (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
15 (78.95%)
Short Trade:
4 (21.05%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-2.78 ZAR
Profitto medio:
36.09 ZAR
Perdita media:
-20.72 ZAR
Massime perdite consecutive:
9 (-191.77 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-191.77 ZAR (9)
Crescita mensile:
-99.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.77 ZAR
Massimale:
210.52 ZAR (99.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|8
|US100Cash
|7
|US500Cash
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-9
|US100Cash
|8
|US500Cash
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-22K
|US100Cash
|4.9K
|US500Cash
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +77.88 ZAR
Worst Trade: -43 ZAR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +96.80 ZAR
Massima perdita consecutiva: -191.77 ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
