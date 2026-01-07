- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
74 (55.63%)
Loss Trade:
59 (44.36%)
Best Trade:
2.52 USD
Worst Trade:
-4.04 USD
Profitto lordo:
44.48 USD (4 507 pips)
Perdita lorda:
-69.09 USD (5 991 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
89 (66.92%)
Short Trade:
44 (33.08%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
0.60 USD
Perdita media:
-1.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-5.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.99 USD (2)
Crescita mensile:
-21.95%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.61 USD
Massimale:
25.07 USD (33.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|122
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-11
|GBPJPY
|-12
|NZDUSD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-466
|GBPJPY
|-806
|NZDUSD
|-212
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.52 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.41 USD
Massima perdita consecutiva: -5.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.40 × 106
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
Alpari-MT5
|2.83 × 29
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|4.57 × 67
|
VantageInternational-Live 8
|4.92 × 12
|
VantageInternational-Live 10
|5.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|5.44 × 27
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.58 × 155
|
XMGlobal-MT5 2
|6.91 × 22
|
ClonTrader-Live
|6.96 × 26
|
OctaFX-Real2
|7.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live
|7.60 × 67
|
STARTRADERFinancial-Live
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|9.00 × 1
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.50 × 2
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
Non ci sono recensioni