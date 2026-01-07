SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Knight Rider USDJPY
Deivanayagam Deivanayagam Arumugam

Knight Rider USDJPY

Deivanayagam Deivanayagam Arumugam
0 recensioni
100 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
74 (55.63%)
Loss Trade:
59 (44.36%)
Best Trade:
2.52 USD
Worst Trade:
-4.04 USD
Profitto lordo:
44.48 USD (4 507 pips)
Perdita lorda:
-69.09 USD (5 991 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
89 (66.92%)
Short Trade:
44 (33.08%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
0.60 USD
Perdita media:
-1.17 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-5.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.99 USD (2)
Crescita mensile:
-21.95%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.61 USD
Massimale:
25.07 USD (33.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 122
GBPJPY 9
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -11
GBPJPY -12
NZDUSD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -466
GBPJPY -806
NZDUSD -212
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.52 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.41 USD
Massima perdita consecutiva: -5.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.67 × 3
RoboForex-ECN
1.40 × 106
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
Alpari-MT5
2.83 × 29
Exness-MT5Real28
3.00 × 2
Exness-MT5Real5
4.57 × 67
VantageInternational-Live 8
4.92 × 12
VantageInternational-Live 10
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
ECMarkets-Server
5.44 × 27
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
RoboForex-Pro
5.58 × 155
XMGlobal-MT5 2
6.91 × 22
ClonTrader-Live
6.96 × 26
OctaFX-Real2
7.00 × 10
AdmiralMarkets-Live
7.60 × 67
STARTRADERFinancial-Live
8.00 × 1
Exness-MT5Real
9.00 × 1
FBS-Real
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
10.50 × 2
FXGT-Live
11.50 × 2
3 più
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
Non ci sono recensioni
2026.01.07 18:56
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 1.85% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 18:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.57% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
