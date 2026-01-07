- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.94 CHF
Worst Trade:
0.00 CHF
Profitto lordo:
4.80 CHF (7 367 pips)
Perdita lorda:
-0.03 CHF
Vincite massime consecutive:
3 (4.80 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
4.80 CHF (3)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
53.48%
Massimo carico di deposito:
48.07%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
159.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
160.00
Profitto previsto:
1.60 CHF
Profitto medio:
1.60 CHF
Perdita media:
0.00 CHF
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 CHF)
Massima perdita consecutiva:
0.00 CHF (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
0.03 CHF (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
1.61% (3.23 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|7.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.94 CHF
Worst Trade: -0 CHF
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.80 CHF
Massima perdita consecutiva: -0.00 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
206
CHF
CHF
1
0%
3
100%
53%
160.00
1.60
CHF
CHF
2%
1:50