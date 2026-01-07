SegnaliSezioni
Thomas Gerd Kuenzel

FPM MICRO TRADING

Thomas Gerd Kuenzel
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 2%
FPMarketsLLC-Live
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.94 CHF
Worst Trade:
0.00 CHF
Profitto lordo:
4.80 CHF (7 367 pips)
Perdita lorda:
-0.03 CHF
Vincite massime consecutive:
3 (4.80 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
4.80 CHF (3)
Indice di Sharpe:
0.96
Attività di trading:
53.48%
Massimo carico di deposito:
48.07%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
159.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
160.00
Profitto previsto:
1.60 CHF
Profitto medio:
1.60 CHF
Perdita media:
0.00 CHF
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 CHF)
Massima perdita consecutiva:
0.00 CHF (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CHF
Massimale:
0.03 CHF (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 CHF)
Per equità:
1.61% (3.23 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 7.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.94 CHF
Worst Trade: -0 CHF
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.80 CHF
Massima perdita consecutiva: -0.00 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

- Micro Trading Indices and Gold
Non ci sono recensioni
2026.01.07 16:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.07 16:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 16:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FPM MICRO TRADING
30USD al mese
2%
0
0
USD
206
CHF
1
0%
3
100%
53%
160.00
1.60
CHF
2%
1:50
