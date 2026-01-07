SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trade Ecosystem
Pavithran T

Trade Ecosystem

Pavithran T
0 recensioni
199 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
471
Profit Trade:
334 (70.91%)
Loss Trade:
137 (29.09%)
Best Trade:
5 318.50 USD
Worst Trade:
-299.00 USD
Profitto lordo:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Perdita lorda:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (4 562.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 557.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
49 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
33.48
Long Trade:
316 (67.09%)
Short Trade:
155 (32.91%)
Fattore di profitto:
7.74
Profitto previsto:
79.47 USD
Profitto medio:
128.69 USD
Perdita media:
-40.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-31.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-759.00 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.23 USD
Massimale:
1 118.10 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.51% (1 117.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 318.50 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 562.30 USD
Massima perdita consecutiva: -31.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Aixauea-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati