- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
471
Profit Trade:
334 (70.91%)
Loss Trade:
137 (29.09%)
Best Trade:
5 318.50 USD
Worst Trade:
-299.00 USD
Profitto lordo:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Perdita lorda:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (4 562.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 557.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
49 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
33.48
Long Trade:
316 (67.09%)
Short Trade:
155 (32.91%)
Fattore di profitto:
7.74
Profitto previsto:
79.47 USD
Profitto medio:
128.69 USD
Perdita media:
-40.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-31.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-759.00 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.23 USD
Massimale:
1 118.10 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.51% (1 117.60 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|BRNUSD
|29
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|17
|USDCAD
|9
|GBPAUD
|8
|GBPJPY
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32K
|BRNUSD
|1.9K
|EURUSD
|202
|GBPUSD
|662
|USDJPY
|578
|USDCAD
|378
|GBPAUD
|234
|GBPJPY
|116
|EURGBP
|351
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|339
|EURAUD
|385
|GBPCAD
|40
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|-14
|GBPNZD
|14
|AUDNZD
|-122
|EURJPY
|23
|GBPCHF
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18M
|BRNUSD
|28M
|EURUSD
|50K
|GBPUSD
|93K
|USDJPY
|-66K
|USDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|105K
|GBPJPY
|264K
|EURGBP
|11K
|USDCHF
|-28K
|AUDUSD
|12K
|EURAUD
|59K
|GBPCAD
|32K
|EURCAD
|544
|NZDUSD
|-3.8K
|GBPNZD
|41K
|AUDNZD
|-8.9K
|EURJPY
|15K
|GBPCHF
|5.1K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 318.50 USD
Worst Trade: -299 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 562.30 USD
Massima perdita consecutiva: -31.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Aixauea-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
