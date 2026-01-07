- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
57.64 USD
Worst Trade:
-35.22 USD
Profitto lordo:
146.62 USD (12 015 pips)
Perdita lorda:
-41.55 USD (12 195 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (88.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.03 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
9.55 USD
Profitto medio:
16.29 USD
Perdita media:
-20.78 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-35.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.22 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.38 USD
Massimale:
35.22 USD (13.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.64 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +88.03 USD
Massima perdita consecutiva: -35.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Don't copy.
Non ci sono recensioni