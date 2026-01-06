- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
3 (17.64%)
Loss Trade:
14 (82.35%)
Best Trade:
24.97 USD
Worst Trade:
-3.54 USD
Profitto lordo:
26.20 USD (26 196 pips)
Perdita lorda:
-24.74 USD (24 755 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.97 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
74.26%
Massimo carico di deposito:
75.61%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
17 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
8.73 USD
Perdita media:
-1.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.59 USD (8)
Crescita mensile:
1.46%
Algo trading:
35%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
23.59 USD (18.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.86% (23.59 USD)
Per equità:
20.46% (22.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.97 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1.23 USD
Massima perdita consecutiva: -23.59 USD
