hao hu

TCEXAU

hao hu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
3 (17.64%)
Loss Trade:
14 (82.35%)
Best Trade:
24.97 USD
Worst Trade:
-3.54 USD
Profitto lordo:
26.20 USD (26 196 pips)
Perdita lorda:
-24.74 USD (24 755 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.97 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
74.26%
Massimo carico di deposito:
75.61%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
17 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
8.73 USD
Perdita media:
-1.77 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.59 USD (8)
Crescita mensile:
1.46%
Algo trading:
35%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
23.59 USD (18.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.86% (23.59 USD)
Per equità:
20.46% (22.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.97 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1.23 USD
Massima perdita consecutiva: -23.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
