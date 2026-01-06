- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
3.37 USD
Worst Trade:
-1.76 USD
Profitto lordo:
20.99 USD (2 178 pips)
Perdita lorda:
-3.91 USD (364 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.92 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
6.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
6 (33.33%)
Short Trade:
12 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.37
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.92 USD (2)
Crescita mensile:
14.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 USD
Massimale:
2.92 USD (2.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.47% (2.92 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.37 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.92 USD
Massima perdita consecutiva: -2.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
60 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
顺势突破策略
一次一单，不加仓
固定止损5美金左右
动态止盈，交流学习可以加微：jjj117118119
Non ci sono recensioni