- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
3 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-21.71 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-38.73 USD (660 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.05
Attività di trading:
0.70%
Massimo carico di deposito:
74.51%
Ultimo trade:
43 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-12.91 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.73 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.73 USD
Massimale:
38.73 USD (3.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.82% (38.73 USD)
Per equità:
0.12% (1.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|-39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|-660
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -38.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading With De40, very safe with MM strich !
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
976
USD
USD
1
100%
3
0%
1%
0.00
-12.91
USD
USD
4%
1:500