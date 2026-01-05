- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|US500.cash
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-527
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Key characteristics:
-
Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices
-
Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution
-
Risk per trade: Low to moderate
-
Stop Loss & Take Profit: Always used
-
Drawdown control: Strict rules applied
-
Trading style: Intraday / Short-term swings
-
No martingale, no grid, no averaging down
The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.