Galin Vasilev

BitGame

Galin Vasilev
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
15 (35.71%)
Loss Trade:
27 (64.29%)
Best Trade:
13.84 USD
Worst Trade:
-226.06 USD
Profitto lordo:
139.27 USD (5 760 pips)
Perdita lorda:
-665.89 USD (8 165 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (19.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.76 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
21 (50.00%)
Short Trade:
21 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.21
Profitto previsto:
-12.54 USD
Profitto medio:
9.28 USD
Perdita media:
-24.66 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-442.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-442.36 USD (5)
Crescita mensile:
-5.27%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
529.02 USD
Massimale:
529.02 USD (5.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 41
US500.cash 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -527
US500.cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.4K
US500.cash 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.84 USD
Worst Trade: -226 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +19.76 USD
Massima perdita consecutiva: -442.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Key characteristics:

  • Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices

  • Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution

  • Risk per trade: Low to moderate 

  • Stop Loss & Take Profit: Always used

  • Drawdown control: Strict rules applied

  • Trading style: Intraday / Short-term swings

  • No martingale, no grid, no averaging down

The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.


Non ci sono recensioni
2026.01.05 22:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
