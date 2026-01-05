- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Perdagangan ini 100% dilakukan oleh EA ( Expert Advisors )
Saya memulai di Awal Tahun 2026 dengan modal awal 200 USD
200 USD memakai lot 0.01
Dan kedepanya jika Balance mencapai kelipatan, contoh 400 USD
maka otomatis lot akan berubah di 0.02
__
200 usd - lot 0.01
400 usd - lot 0.02
600 usd - lot 0.03 dst
tetapi jika ada penurunan balance contoh dari 400 usd ke 350 usd maka lot akan otomatis mengikuti
dari yg awalnya 400 usd lot 0.02 menjadi 350 usd 0.01.
HANYA SINGLE ENTRY.
SL OTOMATIS
TRAILLING STOP
