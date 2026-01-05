SegnaliSezioni
Petrus Eko Kristanto

Kris MGMT 200 USD

Petrus Eko Kristanto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -7%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
30 (60.00%)
Loss Trade:
20 (40.00%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-4.83 USD
Profitto lordo:
20.12 USD (20 095 pips)
Perdita lorda:
-33.73 USD (33 742 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
52.01%
Massimo carico di deposito:
24.66%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
32 (64.00%)
Short Trade:
18 (36.00%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.56 USD (2)
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.19 USD
Massimale:
18.58 USD (9.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.27% (18.58 USD)
Per equità:
1.82% (3.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.78 USD
Massima perdita consecutiva: -9.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Perdagangan ini 100% dilakukan oleh EA (  Expert Advisors )

Saya memulai di Awal Tahun 2026 dengan modal awal 200 USD

200 USD memakai lot 0.01

Dan kedepanya jika Balance mencapai kelipatan, contoh 400 USD 

maka otomatis lot akan berubah di 0.02 

__

200 usd - lot 0.01

400 usd - lot 0.02

600 usd - lot 0.03 dst


tetapi jika ada penurunan balance contoh dari 400 usd ke 350 usd maka lot akan otomatis mengikuti

dari yg awalnya 400 usd lot 0.02 menjadi 350 usd 0.01.


HANYA SINGLE ENTRY.

SL OTOMATIS

TRAILLING STOP



Non ci sono recensioni
2026.01.05 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 18:09
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 18:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
