Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 319%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 77
- Trade
- 461
- Vincita
- 49%
- Fattore di profitto
- 1.45
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 231%
- Abbonati
- 16
- Settimane
- 64
- Trade
- 573
- Vincita
- 58%
- Fattore di profitto
- 1.45
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 1 762%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 162
- Trade
- 649
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.15
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 714%
- Abbonati
- 34
- Settimane
- 49
- Trade
- 153
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.14
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 3 444%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 40
- Trade
- 2530
- Vincita
- 59%
- Fattore di profitto
- 1.48
- DD massimo
- 36%
- Crescita
- 1 812%
- Abbonati
- 128
- Settimane
- 56
- Trade
- 1676
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.98
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 5 258%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 243
- Trade
- 1485
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 93%
- Abbonati
- 12
- Settimane
- 72
- Trade
- 471
- Vincita
- 49%
- Fattore di profitto
- 1.52
- DD massimo
- 14%
- Crescita
- 554%
- Abbonati
- 20
- Settimane
- 134
- Trade
- 1255
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.63
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 653%
- Abbonati
- 79
- Settimane
- 218
- Trade
- 5545
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.