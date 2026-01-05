- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
14 (58.33%)
Loss Trade:
10 (41.67%)
Best Trade:
877 774.43 IDR
Worst Trade:
-948 076.73 IDR
Profitto lordo:
1 924 900.00 IDR (5 417 pips)
Perdita lorda:
-3 481 853.21 IDR (2 251 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (481 830.08 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 125 673.73 IDR (3)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
11.68%
Massimo carico di deposito:
91.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
7 (29.17%)
Short Trade:
17 (70.83%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-64 873.05 IDR
Profitto medio:
137 492.86 IDR
Perdita media:
-348 185.32 IDR
Massime perdite consecutive:
5 (-823 363.57 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-948 076.73 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 662 780.25 IDR
Massimale:
1 807 777.25 IDR (39.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.15% (1 796 367.25 IDR)
Per equità:
3.49% (62 949.31 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|-157
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +877 774.43 IDR
Worst Trade: -948 077 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +481 830.08 IDR
Massima perdita consecutiva: -823 363.57 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-35%
0
0
USD
USD
1.4M
IDR
IDR
1
0%
24
58%
12%
0.55
-64 873.05
IDR
IDR
39%
1:400