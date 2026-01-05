SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Liaww
Ananda Putra

Liaww

Ananda Putra
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -35%
HFMarketsGlobal-Live5
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
14 (58.33%)
Loss Trade:
10 (41.67%)
Best Trade:
877 774.43 IDR
Worst Trade:
-948 076.73 IDR
Profitto lordo:
1 924 900.00 IDR (5 417 pips)
Perdita lorda:
-3 481 853.21 IDR (2 251 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (481 830.08 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 125 673.73 IDR (3)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
11.68%
Massimo carico di deposito:
91.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
7 (29.17%)
Short Trade:
17 (70.83%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-64 873.05 IDR
Profitto medio:
137 492.86 IDR
Perdita media:
-348 185.32 IDR
Massime perdite consecutive:
5 (-823 363.57 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-948 076.73 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 662 780.25 IDR
Massimale:
1 807 777.25 IDR (39.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.15% (1 796 367.25 IDR)
Per equità:
3.49% (62 949.31 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb -157
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +877 774.43 IDR
Worst Trade: -948 077 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +481 830.08 IDR
Massima perdita consecutiva: -823 363.57 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 13:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Liaww
30USD al mese
-35%
0
0
USD
1.4M
IDR
1
0%
24
58%
12%
0.55
-64 873.05
IDR
39%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.