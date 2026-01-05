SegnaliSezioni
Ade Triani Mujiya Sari

Follow 5

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 3%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
1.78 USD
Worst Trade:
-7.12 USD
Profitto lordo:
7.46 USD (513 pips)
Perdita lorda:
-7.12 USD (349 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (7.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.46 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
181.10%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.57 USD
Perdita media:
-7.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.12 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.12 USD (40.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.78% (7.12 USD)
Per equità:
66.09% (11.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 164
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.78 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.46 USD
Massima perdita consecutiva: -7.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 16:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
