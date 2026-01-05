- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
1.78 USD
Worst Trade:
-7.12 USD
Profitto lordo:
7.46 USD (513 pips)
Perdita lorda:
-7.12 USD (349 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (7.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.46 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
181.10%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.57 USD
Perdita media:
-7.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.12 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.12 USD (40.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.78% (7.12 USD)
Per equità:
66.09% (11.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|164
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.78 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.46 USD
Massima perdita consecutiva: -7.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
