SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Follow 3
Ade Triani Mujiya Sari

Follow 3

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -65%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
2.67 USD
Worst Trade:
-9.81 USD
Profitto lordo:
11.88 USD (513 pips)
Perdita lorda:
-18.39 USD (600 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (11.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
194.41%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
12 (80.00%)
Short Trade:
3 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
0.91 USD
Perdita media:
-9.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.39 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.51 USD
Massimale:
18.39 USD (84.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.05% (18.39 USD)
Per equità:
67.05% (14.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.67 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.88 USD
Massima perdita consecutiva: -18.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 16:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Follow 3
30USD al mese
-65%
0
0
USD
3
USD
1
0%
15
86%
100%
0.64
-0.43
USD
84%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.