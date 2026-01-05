- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
2.67 USD
Worst Trade:
-9.81 USD
Profitto lordo:
11.88 USD (513 pips)
Perdita lorda:
-18.39 USD (600 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (11.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.88 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
194.41%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
12 (80.00%)
Short Trade:
3 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.43 USD
Profitto medio:
0.91 USD
Perdita media:
-9.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.39 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.51 USD
Massimale:
18.39 USD (84.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.05% (18.39 USD)
Per equità:
67.05% (14.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +2.67 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.88 USD
Massima perdita consecutiva: -18.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
