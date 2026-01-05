SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Follow 2
Ade Triani Mujiya Sari

Follow 2

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -53%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
0.72 USD
Worst Trade:
-7.02 USD
Profitto lordo:
3.02 USD (180 pips)
Perdita lorda:
-7.02 USD (227 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (3.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.02 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
34.99%
Massimo carico di deposito:
145.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-0.50 USD
Profitto medio:
0.43 USD
Perdita media:
-7.02 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.02 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.00 USD
Massimale:
7.02 USD (66.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.73% (7.02 USD)
Per equità:
53.61% (5.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -47
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.02 USD
Massima perdita consecutiva: -7.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 14:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Follow 2
30USD al mese
-53%
0
0
USD
4
USD
1
0%
8
87%
35%
0.43
-0.50
USD
67%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.