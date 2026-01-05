- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
0.81 USD
Worst Trade:
-7.26 USD
Profitto lordo:
3.51 USD (172 pips)
Perdita lorda:
-7.26 USD (235 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.51 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
170.16%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-7.26 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.26 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.75 USD
Massimale:
7.26 USD (67.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.35% (7.26 USD)
Per equità:
52.60% (5.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-63
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.81 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.51 USD
Massima perdita consecutiva: -7.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.86 × 7
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 4
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.00 × 3
|
Fyntura-Live
|10.87 × 15
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-52%
0
0
USD
USD
4
USD
USD
1
0%
7
85%
100%
0.48
-0.54
USD
USD
67%
1:500