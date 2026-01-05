SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Golden trade 1983
Hossein Tajiki

Golden trade 1983

Hossein Tajiki
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -6%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-13.81 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-25.35 USD (321 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
92 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-6.34 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.35 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.35 USD
Massimale:
25.35 USD (5.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.70% (25.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
profit 2
GBPUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
profit -19
GBPUSD -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
profit 0
GBPUSD -321
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -25.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN3
1.23 × 30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.05 10:04
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.81% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.05 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 91 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati