- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-13.81 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-25.35 USD (321 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
92 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-6.34 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.35 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.35 USD
Massimale:
25.35 USD (5.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.70% (25.35 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|profit
|2
|GBPUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|profit
|-19
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|profit
|0
|GBPUSD
|-321
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -25.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN3
|1.23 × 30
