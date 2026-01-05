SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / De Djogle God Blessing
Ihsan Nur Hidayat

De Djogle God Blessing

Ihsan Nur Hidayat
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 10%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
15 (93.75%)
Loss Trade:
1 (6.25%)
Best Trade:
12.54 USD
Worst Trade:
-0.21 USD
Profitto lordo:
95.84 USD (1 299 pips)
Perdita lorda:
-0.21 USD (2 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (85.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.20 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.94
Attività di trading:
7.98%
Massimo carico di deposito:
5.91%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
52 secondi
Fattore di recupero:
455.38
Long Trade:
8 (50.00%)
Short Trade:
8 (50.00%)
Fattore di profitto:
456.38
Profitto previsto:
5.98 USD
Profitto medio:
6.39 USD
Perdita media:
-0.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.21 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.21 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.21 USD)
Per equità:
0.53% (5.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.54 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +85.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.05 04:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 03:59
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.05 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 03:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
